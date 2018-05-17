«Издевался над матерью и бабушкой»: На Николаевщине осудили к семи годам мужчину, который из обреза расстрелял своего брата

На Николаевщине осудили к семи годам и двум месяцам лишения свободы мужчину, который решил за издевательства над матерью и бабушкой расстрелял в Новом Буге своего брата.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Арбузинского районного суда Николаевской области.

Согласно приговору, мужчина приехал из Кропивницкого ночью 5 мая 2017 года к брату в Новый Буг. Там он совершил из обреза два выстрела в брата – в живот и голову.

Сам обвиняемый, который ранее судимый за хранение наркотиков, признал в суде свою вину. Он рассказал, что хотел поговорить с братом о его длительных и систематических издевательствах над матерью и бабушкой. По его словам, брат избивал мать с бабушкой и грозился сдать в дом престарелых, чтобы получить их дом.

Мужчина пояснил, что обрез охотничьего ружья с собой прихватил якобы из-за того, что у брата также есть оружие и знал, что последний был пьяный. Когда обвиняемый зашел к брату в дом, то последний заметил обрез в рукаве куртки и резко дернулся в сторону ванной. Подсудимый уверяет, что посчитал, что родственник побежал за своим ружьем и начал стрелять наугад. После этого он уехал домой, а через время ему позвонила мать и сообщила об убийстве брата.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде сем лет и двух месяцев лишения свободы.

Напомним, на Николаевщине подросток смертельно ранил отчима, который издевался над его матерью.