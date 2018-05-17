В Николаеве мужчина в ночное время выловил рыбы на 14,8 тысяч гривен

В среду, 16 мая, ночью в микрорайоне Намыв местный житель попался на незаконном вылове рыбы.

Об этом сообщается на странице Николаевского рыбохоронного патруля.

Злоумышленником оказался 56-летний мужчина, который в 03:20 утра с лодки одной сетью выловил 167 тараней, одного пузанка и одного судака, общим весом 16,2 килограмма Причиненный ущерб составляет 14 тысяч 875 гривен.

Напомним, что в субботу, 5 мая, николаевский полицейский водный патруль во время рейда по отработке реки Южный Буг возле села Козырка Очаковского района обнаружили злоумышленников, которые в нерест сетями выловили около 400 особей рыб.