Суд вернул скандальному экс-главе ГФС Насирову паспорт и снял арест с часов его жены

Шевченковский суд Киева 16 мая обязал Государственную миграционную службу Киева вернуть экс-главе ГФС Роману Насирову паспорт гражданина Украины и отменил арест с часов его жены.

Об этом сообщает «Судебный репортер».

Адвокат Любомир Дроздовский сообщил, что это женские часы, купленные в 2013 году, задолго до события возможного преступления, и они являются личной собственностью супруги Насирова.

Кроме того, если речь об имуществе, приобретенном в результате преступления, то экс-главе ГФС не инкриминируется получение неправомерной выгоды.

Напомним, что Насирова уволили 31 января в связи с наличием у него британского гражданства. Позже Насиров обжаловал в суде свое увольнение и требует возмещения зарплаты

Как известно, в марте 2017 главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова задержали по так называемому «газовому делу Онищенко».

Насирову вменяют неправомерную рассрочку налоговых долгов предприятиям нардепа Александра Онищенко и нанесение убытков государству на два миллиарда гривен. С 3 марта Насиров был отстранен от должности главы ГФС. Период с 7 по 16 марта Насиров провел за решеткой СИЗО, пока его жена не внесла залог в размере 100 миллионов гривен.

Отметим, что 20 февраля НАБУ завело еще одно дело Насирова – его подозревают в получении взятки.