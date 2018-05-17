Херсонский суд арестовал руководителя «РИА Новости Украина» пропагандиста Вышинского, подозреваемого в госизмене

Херсонский городской суд избрал для руководителя «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Такое решение сегодня объявил следственный судья, передает УНН.

- Суд постановил: ходатайство удовлетворить. Применить к Вышинскому мера пресечения в виде содержания под стражей до 13 июля 2018, - огласил решение судья.

Судья отметил, что решение подлежит немедленному исполнению. После оглашения решения конвоиры вывели Вышинского из зала суда.

Адвокаты Вышинского просили применить более мягкую меру пресечения и были согласны на домашний арест с ношением электронного браслета.

Напомним, 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в офисе «РИА Новости-Украина».

Позже стало известно, что руководителю «РИА Новости-Украина» было объявлено о подозрении в совершении преступления. Он был задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.