Киевские налоговики и СБУ нашли в Николаеве 20 тысяч литров контрафактного алкоголя

В Николаеве прекратили массовое производство контрафактного алкоголя. В ходе обысков складов, используемых для изготовления и сбыта контрафакта, изъяли сырье в виде спиртосодержащей жидкости общим объемом около 20 тысяч литров, оборудование и пластиковую тару.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Обыски проводили управление финансовых расследований в Днепровском районе Киева и оперативники СБУ.

Организовали производство алкоголя жители Николаева. Они продавали незаконно изготовленную продукцию другим лицам для дальнейшей реализации контрафакта в том числе на территории Киева. В настоящее время назначена судебно-химическая экспертиза для установления наличия реальной угрозы для жизни и здоровья людей, которые могли употреблять указанный алкоголь.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине из-за отравления суррогатным алкоголем погибли шесть человек.