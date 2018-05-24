В Киеве СБУ задержала двух диггеров из России, работающих на ФСБ

При попытке сбора данных на одной из станций Киевского метро сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух диггеров из России.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Мужчин задержали при попытке несанкционированного проникновения на территорию одной из станций столичного метрополитена. Во время обыска у них обнаружили альпинистское снаряжение, технические средства фото и видеофиксации, а также устройства механического взлома для преодоления систем охраны.

Как оказалось, задержанные граждане собирали информацию о системах подземных коммуникаций объектов критической инфраструктуры Украины по заданию «куратора» из ФСБ России.

«Агенты должны были собирать информацию о подземных объектах, расположенных в крупных промышленных городах и столицах стран Европейского Союза, а также в Украине», — сказано в сообщении.

Задержанные диггеры активно сотрудничали с правоохранителями и после были принудительно депортированы в России. Им запрещен въезд на территорию Украины сроком на пять лет.

Как известно, диггерами называют людей, исследующих подземные убежища, метро и другие подземные объекты.

Напомним, ранее в Чернигове СБУ разоблачила провокаторов, нанятых российскими спецслужбами.