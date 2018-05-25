Суд отпустил под домашний арест задержанного на взятке замдиректора Николаевского областного Центра занятости

Владимир Картавцев В четверг, 24 мая, Центральный райсуд Николаева избрал заместителю директора Николаевского областного Центр занятости Владимиру Картавцеву меру пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, замдиректора областного Центра занятости задержали в личном кабинете 22 мая при передаче 4,5 тысяч гривен взятки от предпринимателя.

Прокурор зачитал ходатайство, в котором просил суд применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 300 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 586 тысяч 600 гривен.

По словам прокурора, по уголовное производство по признакам части 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины относительно Картавцева начато в средине апреля по заявлению предпринимателя.

Представитель гособвинения рассказал, что потерпевший прибыл к Картавцеву с предложением о поставке трех сушилок для рук в апреле. Через время предприниматель представил Картавцеву свое предложение с ценой 4,5 тысячи гривен за единицу техники. В этот же день Владимир Картавцев якобы сообщил бизнесмену, что последний должен отдать ему 1,5 гривен с каждой сушилки.

Следователь и прокурор Судья Светлана Гречаная Владимир Картавцев со своими адвокатами

Кроме того, Картавцев якобы обещал предпринимателю, что в дальнейшем будет способствовать подписанию и других договоров с предпринимателем в случае оплаты неправомерной выгоды в 4,5 тысячи гривен. В частности, бизнесмену предлагалось поставить решетки на окна, но при этом нужно будет отдать 70% от оплаченной завышенной стоимости за товар.

22 мая предприниматель под контролем правоохранителей передал 4,5 тысячи гривен замдиректору ОЦЗ в его служебном кабинете. После этого чиновника задержали. Также прокурор сообщил, что Картавцев сопротивлялся силовикам во время задержания.

Сам Владимир Картавцев отказался давать свои показания относительно сообщенного подозрения, но отметил, что считает себя невиновным. Он просил суд избрать ему меру пресечения не связанную с содержанием под стражей.

– Я не даю показания лишь потому, что после изучения материалов, мое мнение, что это тщательное, хотя несовершенное, спланированная провокация. У меня аргументы есть на этот счет и я обязательно эти аргументы предоставлю. Я не буду отмалчиваться, но просто я сейчас не хочу об этом говорить. Я боюсь органов прокуратуры, чтобы эти слова не были потом использованы против меня, – объяснил Картавцев свой нынешний отказ комментировать свое подозрение.

Картавцев также отрицает позицию прокурора о сопротивлении сотрудникам СБУ и полиции в момент задержания.

Адвокаты Картавцева настаивали, что риски прокурора о совершении их подзащитным новых преступлений, давлении на свидетелей и потерпевшего, вероятности уничтожения доказательств ничем не обоснованы. Также защита отметила, что не против того, чтобы Картавцева отстранили от его должности на момент следствия.

Кроме того, защитники подчеркнули, что на иждивении Картавцева находятся двое детей малолетнего и несовершеннолетнего возраста, безработная жена и отец с инвалидностью. Адвокаты просили суд не избирать Владимиру Картавцеву меру пресечения связанную с содержанием под стражей и отмечали о непомерной сумме залога, что фактически является безальтернативным арестом.

Стоит отметить, что Владимир Картавцев недолго проработал до момента задержания на должности заместителя директора Николаевского областного Центра занятости. До назначения на эту должность во второй половине января 2018 года, он почти 10 лет находился в декретном отпуске по уходу за двумя детьми, а потом работал частным предпринимателем. До этого перерыва Картавцев проработал в Центре занятости 13 лет.

В итоге, после изучения всех материалов и заслушивания позиции всех сторон процесса, судья Светлана Гречаная постановила избрать относительно подозреваемого Владимира Картавцева меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней.