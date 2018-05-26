Николаевская полиция ищет свидетелей ДТП на «одесской» трассе, в котором погибли пять человек

Полиция разыскивает свидетелей ДТП, в котором погибли пять человек – водитель и четыре пассажира минивэна «Nissan Primastar».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

ДТП случилось 20 мая около 5:00 на трассе М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» в направлении Одессы (83 км+700 м). Водитель «Nissan Primastar» допустил выезд автомобиля за пределы трассы, после чего врезался в дерево. В результате аварии пять человек погибли, остальные трое пассажиров получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Следственное управление ГУ Национальной полиции в Николаевской области просит граждан, которым известна какая-либо информация об обстоятельствах ДТП, звонить по телефонам (093) 530-72-99, (099) 288-21-01 или обращаться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12, отдел расследования преступлений в сфере транспорта.