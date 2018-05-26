На Кинбурнской косе прошел песчаный забег Burning Heads

В Николаевской области на Кинбурнской косе 19 мая состоялся второй забег серии Ukrainian Trail League – Burning Heads.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на организаторов забега.

Событие проходило на территории национального природного парка «Белобережье Святослава». Соревнования посетило 152 участника со всей Украины. Дистанции 10 км, 25 км и 50 км проходили по степной зоне и побережью Чёрного моря.

4 часа 4 секунды – лучший результат победителя Burning Heads 50K Артема Слотина из Черкасс. Победу среди женщин Burning Heads 50K получила Елена Яцук из города Луцка, со временем 5 часов 32 секунды. Победителями на дистанции Burning Heads 50K среди мужчин стали:

I место – Артем Слотин; II место – Богдан Греля; III место – Назар Вежичанин;

Среди женщин:

I место – Елена Яцук; II место – Ирина Глушаускайте; III место – Дарья Дейснер.

Ukrainian Trail League – это первая в Украине трейл-лига, которая охватывает 4 сезона, 4 региона и 4 забега Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что полтавская компания хочет провести в Николаеве марафон – федерация легкой атлетики против.