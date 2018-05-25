На Киевщине СБУ задержала на взятке в 50 тысяч гривен местного депутата

СБУ задержала депутата поселкового совета Коцюбинского, что под Киевом, Николая Еременко и его посредника при получении взятки.

Об этом сообщает СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что депутат требовал 50 тысяч гривен в месяц от поселкового председателя за голоса в местном совете.

«За эту сумму злоумышленник гарантировал обеспечение голосов нескольких депутатов для принятия необходимых решений. Сотрудники СБ Украины также задокументировали, что депутат требовал от чиновника 5 тысяч долларов за результативное голосование о выделении земельного участка под строительство стадиона в центральной части поселка», - говорится в сообщении.

По данным СБУ, депутата и посредника - местного «общественного» активиста - задержали в Ирпене после получения части взятки в размере 7 тысяч долларов. Открыто уголовное производство.

По информации местного издания «Громада Приірпіння», речь идет о депутате Николае Еременко, который неоднократно пытался захватить должность поселкового головы, и жителе Ирпеня Евгении Мельничуке.

Сообщается, что СБУ проводила спецоперацию в Ирпене 23 мая.

Напомним, ранее на Киевщине на взятке задержали местного депутата на взятке в 16,5 тысяч долларов за незаконный отвод земли.