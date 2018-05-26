В аэропорту «Борисполь» пограничники задержали иностранца, который заявлял, что он террорист

В субботу, 26 мая, в Терминале D аэропорта «Борисполь» во время посадки на рейс в Стокгольм один из пассажиров заявил, что является террористом.

Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Олег Слободян на своей странице в Facebook.

Мужчина является гражданином Ирана, он следовал транзитом из Тегерана.

«Человек задержан группой реагирования отдела пограничной службы. Багаж пассажира освидетельствован с использованием служебной собаки, натренированной на обнаружение взрывчатки. Информация о причастности данного гражданина к террористическим организациям проверяется. Вызвана следственно-оперативная группа Национальной полиции», - сообщил Слободян.

Напомним, в «Борисполе» пограничники задержали вербовщика боевиков для террористических группировок.