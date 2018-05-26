«Вероятно, меня закроют в СИЗО», - одесский активист Стерненко, зарезавший человека при самообороне

Одесский активист Сергей Стерненко, на которого ранее было совершено покушение, предполагает, что он может оказаться в СИЗО.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Стерненко отметил, что в одном из трех уголовных дел, открытых по факту нападения, он фигурирует как потерпевший, а в другом — как подозреваемый.

«По факту событий 24.05 открыто три уголовных производства. Это «покушение на убийство», и тут я пострадавший. Еще «умышленное причинение повреждения средней тяжести» и «умышленное убийство», и в последнем я уже выступаю в роли потенциального подозреваемого. То есть, скорее всего, меня закроют в СИЗО», — рассказал активист .

Стерненко попросил народных депутатов обратить внимание на его ситуацию. Он также подчеркнул, что за последние 4 месяца на него совершили 3 покушения.

Напомним, в ночь против 25 мая экс-лидер одесского «Правого сектора» Стерненко заявил о покушении на него со стороны двух мужчин и обнародовал видео задержания одного из них.