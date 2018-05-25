Экс-глава одесского «Правого сектора» Стерненко смертельно ранил человека: активист заявляет, что тот на него напал

Фото: Константин Цховербашвили Бывший глава одесской ячейки «Правого сектора» Сергей Стерненко смертельно ранил человека, который, по словам активиста, на него напал.

Об этом свидетельствует видетрансляция, которую на своей странице в Facebook опубликовал сам Сергей Стерненко.

- Вот лежит нападающий. Я применил самооборону. И вы видите его пораненным. Я подходил к своему дому, мне навстречу шло двое людей, которые начали наносить удары, но я успел применить свой нож. И вот, один из нападающих ранен, а у меня порезана рука, - рассказал в режиме трансляции Стерненко.

Судя по тому, о чем говорят люди на видеотрансляции, инцидент произошел поздно вечером на Фонтанской дороге. Видео начинается с того, что в кадре лежит раненый мужчина, а Стерненко рассказывает о случившимся. Он сообщает, что уже вызвана полиция и скорая помощь. За кадром слышен голос женщины, которая говорит о том, что нужно оказать помощь тому, кто раненный лежит на дороге, однако так никто ничего и не предпринимает.

Спустя пять минут с начала трансляции приезжает автомобиль скорой помощи. Приехавшие медики констатируют смерть мужчины, который по словам Стерненко на него напал. Бригада скорой помощи принимается оказывать помощь Сергею Стерненко. При этом активист несколько раз повторяет, что это уже третье нападение, которое было совершено на него в последние несколько месяцев.

На данный момент времени видеозапись уже недоступна, однако ее успели залить на один из Youtube-каналов.

Внимание, видеозапись содержит сцены насилия 18+

В свою очередь, на официальной странице Национальной полиции Украины в Facebook появилось сообщение о том, что полиция выясняет обстоятельства происшедшего.

«В полицию поступило сообщение о том, что на улице Фонтанская дорога совершено нападение на молодого человека, в результате которого он был ранен. Позже, он был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и резаной раной руки. На месте происшествия полицейские обнаружили тело вероятного нападающего с колото-резаными ранами брюшной полости. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Приморского отдела, сотрудники управления уголовного розыска полиции Одесской области и кинологической службы. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые могут быть к ней причастными. Также, решается вопрос о правовой квалификации данного события», - говорится в сообщении полиции.

Как сообщалось ранее, 1 мая в Одессе подстрелили активиста Стерненко. Тогда нападавшего задержали.