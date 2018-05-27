«Издевался и угрожал убить»: В Николаеве суд признал, что пенсионер в состоянии аффекта забил топором сына и наказал годом условно

В Николаеве суд признал виновным пенсионера в убийстве сына в состоянии сильного душевного переживания и наказал годом условного срока.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Центрального районного суда Николаева.

Как известно, очередной конфликт, в ходе которого мужчина убил собственного сына, произошел 17 ноября 2017 года. 20 ноября пенсионер пришел в полиции и признался в содеянном.

В судебном заседании обвиняемый признал свою вину и рассказал об обстоятельствах происшествия.

77-летний мужчина рассказал, что вечером пришел его сын, который проживал вместе с ним. У них систематически происходили конфликты из-за того, что сын ворует его имущество и продает его ради алкоголя.

Во время ссор сын постоянно оскорблял пожилого отца, избивал, угрожал убийством, по поводу чего пенсионера неоднократно обращался в полицию с заявлениями о привлечении сына к ответственности.

В частности, незадолго до убийства, сын избил его, и пострадавший отец подал в полицию заявление. Его сын несколько раз требовал от него забрать заявление, угрожая расправой. Также один раз погибший пришел домой и снова стал требовать «забрать заявление», но получил отказ. Тогда сын мужчины взял нож приставил ему к горлу и с угрозой перерезать его, но в этот момент в дом пришла его невестка, и сын обвиняемого прекратил свои действия, сказав, что ему повезло. Из-за постянного насилия у пожилого мужичины несколько раз возникала мысль покончить с собой.

«В тот вечер, когда произошло убийство, сын также пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. Двери дома были заперты на засов. Сын стал бить в дверь, требуя открыть их и угрожая ему убийством, потому, что он не «забрал заявление». Он очень испугался за свою жизнь. Когда в результате ударов сына по двери засов сломался, и дверь открылась, опасаясь повторения применения насилия со стороны сына, он выбежал из прихожей в комнату, схватив при этом топор, которым колол дрова, и скрылся в правом затемненном углу комнаты за входом в комнату», – говорится в приговоре.

«Сын стремительно пошел в эту комнату. При этом сын говорил, что ему (обвиняемому) конец, что сейчас он будет его убивать, что из комнаты он уже не выйдет. Пройдя рядом с ним и не заметив при этом его, сын направился вглубь комнаты. В этот момент он подошел сзади и нанес один удар обухом топора сверху вниз из-за головы по телу сына. Он бил наугад, поскольку было темно, и куда пришелся удар - не видел. От этого удара сын упал на пол, однако сразу поднялся, развернулся к выходу и начал выходить. Он догнал сына и еще несколько раз, точное количество которых не может сказать точно, ударил топором в область головы сына. Когда он наносил эти удары, сын располагался к нему лицом и пятился к выходу. Возможно, какие-то из ударов пришлись в область грудной клетки, когда сын падал. Вследствие этих ударов сын упал на пороге дома», – приведены показания пенсионера, который отметил, что его сын при падении уронил нож, принесенный с собой.

После произошедшего мужчина увидел, что его сын умер. Он накрыл тело и через несколько дней пришел в полицию и признался в содеянном.

Также в суде были изучены материалы, которые свидетельствуют о том, что погибший был зависим от алкоголя и наркотиков, находился на учете в наркодиспансере. Кроме того, он неоднократно судим за совершение имущественных преступлений.

В то же время его отец наоборот характеризуется положительно, неконфликтный, не приемлет агрессии, дружеский и эмоционально восприимчивый. Во время совершения преступления находился в состоянии аффекта и страха за свою жизнь.

В итоге суд признал пенсионера виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 Уголовного кодекса Украины и назначить ему за это преступление наказание в виде лишения свободы сроком на один год. Одновременно его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.