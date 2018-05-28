Украинские пограничники не дали россиянину вывезти из страны старый патефон

В пограничном пункте «Бачевск» 27 мая задержали россиянина, который пытался вывезти из Украины патефон, изготовленный в 1930-х годах.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

При оформлении легкового автомобиля марки «Лада» российской регистрации, на котором покидал Украину гражданин России, пограничный наряд в багажном отделении обнаружил банкноту Украинской народной республики «10 шагов» 1918 г.в. и старинный патефон.

«Предметы, которые, возможно, представляют историческую и культурную ценность, изъяты. На правонарушителя составлены административные материалы», - сообщили в погранслужбе.

Напомним, что СБУ помешала николаевскому чиновнику, который хотел незаконно выслать заграницу антикварные медали.