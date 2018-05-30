Полиция нашла у жителя Николаевщины ящик с патронами и части от ракет

В одном из сел Березанского района 26 мая полиция нашла у 21-летнего местного жителя боеприпасы. По словам мужчины, боеприпасы он нашел на территории военного полигона и забрал на всякий случай домой.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В хозяйственных помещениях во время обыска нашли военный ящик с 361 патроном калибра 7,62 мм, восемь мешков с порохом общим весом более трех килограммов и два металлических предмета, похожих на детали ракет.

Изъятое направили на экспертизу. По данному факту начали уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»).

Напомним, что ранее николаевец нашел на свалке два обреза ружья и почти 300 патронов.