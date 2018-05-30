В Заводском районе Николаева за ночь украли несколько чугунных люков

В Заводском районе Николаева в ночь на 30 мая неизвестные похитили три чугунных люка.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил постоянный читатель издания.

По его словам, кражи люков произошли на улицах Шоссейная (Фрунзе) и 6-я Поперечная. Сейчас открытые колодцы заложены ветками или же ограждены камнями.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области сообщили, что сейчас поступило только заявление о краже одной крышки колодца.

Также пока неизвестно на балансе какого физлица или предприятия находятся эти люки.

Напомним, что за прошедший год ГКП «Николаевводоканал» накрыл крышками почти 800 колодцев - значительную их часть похитили.

Также напомним, как 8 января возле дома №42 по проспекту Богоявленскому девочка вместе с собакой провалилась в канализационный колодец, который вместо люка был «закрыт» детским матрасом.