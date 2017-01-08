В Николаеве девочка провалилась в канализационный люк, который был «закрыт» матрасом

В Николаеве 8 января 11-летняя девочка во время прогулки с собакой провалилась в канализационный люк. Ее смогли освободить лишь через час.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал депутат Николаевского городского совета Артем Грозов.

Происшествие случилось возле дома №42 по проспекту Богоявленскому.

«Девочка 11 лет, гуляя с собакой, провалилась в канализационный люк! Целый час ребёнок и собака сидели в постоянно льющихся на них нечистотах! На месте была патрульная полиция, «скорая», директор водоканала. Разобравшись в ситуации, стало ясно, что люк обслуживает ЖЭК «Зоря». Он был накрыт матрасом! Матрасом!? Директор ЖЭКа в настоящее время на место прибыть не смог. Почему? Будем разбираться во вторник! У ребёнка шок! Истерика! Вещи все испорчены, ключи, мобильный телефон утеряны. В общем ужас! Слава Богу, что все живы!» - написал Грозов.

Согласно информации официального сайта Николаевского городского совета, директором КЖЭП «Зоря» является Владимир Курятник. Ранее сообщалось, что только он захотел стать директором этого ЖЭКа.

Напомним, ранее сообщалось, что в Вознесенске директор КП получил условный срок – по его вине двое прохожих провалились в траншею.