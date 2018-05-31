Криминалисты из США доказали, что на Майдане в протестующих стрелял «Беркут»

Американская компания SITU Research при помощи компьютерных технологий подробно реконструировала гибель трех активистов Майдана 20 февраля 2014 года. Ее выводы доказывают, что протестующих убивал «Беркут» с баррикад на Институтской улице.

Об этом говорится в материале New York Times.

Исследователи использовали видеоархив, собранный украинкой Эвелиной Нефертари, чтобы восстановить обстоятельства стрельбы. Компания при помощи лазерных сканеров создала точную 3D-модель Институтской улицы, где происходили убийства, также были изучены имеющиеся видеозаписи и материалы судебно-медицинской экспертизы.

К примеру, убийство Игоря Дмитрова зафиксировали три камеры: две со стороны протестующих, одна - со стороны милиции.

На одной из записей четко слышен звук выстрела и видно падение активиста. Время, которое прошло между этими двумя событиями, позволило определить примерное расстояние стрелка от камеры, а компьютерное моделирование - определить точное направление, с которого велась стрельба.

На других видеозаписях видно не только дым от выстрела, но и самого стрелка на милицейских баррикадах именно в том месте, откуда, по оценкам исследователей, велась стрельба.

Аналогичные выводы были сделаны относительно Андрея Дигдаловича и Юрия Паращука - их также убили сотрудники милиции с баррикад.

В самой компании свою работу называют достаточно банальной.

- Все, что мы пытаемся сделать, - это взять и так довольно очевидное и сделать его совершенно четким, поместив в пространство, - сказал руководитель компании Брэд Сэмюэлс.

Полные результаты исследования доступны на сайте maidan.situplatform.com.

Напомним, ранее сообщалось, что наказание по «делам Майдана» отбывает всего один человек.