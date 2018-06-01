Замглавы СБУ Демчина, которого НАБУ подозревает в незаконном обогащении, прикупил еще и элитный «Range Rover», - СМИ

Первый заместитель председателя СБУ - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Павел Демчина, находясь под следствием НАБУ, приобрел внедорожник Range Rover Sport стоимостью более 30 тысяч долларов.

Об этом говорится в новом расследовании программы «Схемы».

Согласно данным официального реестра МВД, в 2018 году Павел Демчина стал владельцем Range Rover Sport 2013 выпуска за более чем 30 тысяч долларов.

Сейчас Национальное антикоррупционное бюро расследует возможное незаконное обогащение первого заместителя председателя Службы безопасности Украины.

В НАБУ открыли производство в марте 2017 после того, как журналисты проекта «Слидство.Инфо» показали автопарк и дом под Киевом, принадлежащих матери детей Павла Демчины Ольге Воловчук, и обнаружили, что официальных доходов ей для этого не хватило бы.

В рамках расследования НАБУ в судебном реестре появилась информация об официальных доходах Демчины и Воловчук.

С 1998 по 2016 Ольга заработала всего 164 000 гривен. Павел Демчина за все время государственной службы с 2009 по 2016 получил около 1 миллиона 150 тысяч гривен.

Это означает, что официальные доходы вряд ли позволили бы ему или Воловчук приобрести элитное имущество и ценные машины, говорится в расследовании.

Сам Демчина заявил, что имел деньги на внедорожник Range Rover:

- У меня задекларирована была достаточная сумма для того, чтобы приобрести этот пятилетний автомобиль.

Сколько он заработал с 2016-го до 2018 года, Демчина точно не сказал:

- Я вам сейчас не готов сказать, сколько я заработал. Мне надо поднимать справки из наших финансовых подразделений. (...) Около 60000 (в месяц - ПН), - пояснил чиновник.

Журналисты подсчитали: чтобы купить такое авто, первый заместитель председателя СБУ должен был отдать примерно всю свою годовую зарплату - и остаться без средств.

Журналисты «Схем» также обнаружили, что родственники Павла Демчины, проживающих на Ровенщине, заселились в имения, стоимость которых несоизмеримо с их скромными доходами.

40-летнего генерал-майора Демчину, возглавляющего управление «К», называют «смотрящим за СБУ» от соратника президента Порошенко Игоря Кононенко.

Как известно, с 2017 года СБУ засекретило электронные декларации об имуществе и доходах всех, кто работает в этом ведомстве, включая руководителями - хотя они являются публичными лицами.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что доходы первого заместителя главы СБУ Павла Демчины и его гражданской жены Ольги Воловчук в несколько раз меньше, чем стоимость автомобилей семьи.