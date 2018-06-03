В Британии Нацагенство по вопросам преступности проверит происхождение средств 130 человек, среди которых российские олигархи

Супруга Олега Дерипаски Полина с Романом Абрамовичем в Москве. Фото: Михаил Светлов Британское Национальное агентство по вопросам преступности (NCA) проводит проверку происхождения средств около 130 человек, среди которых и российские олигархи.

Об этом со ссылкой на «The Times» сообщает «Европейская правда».

С января в Британии действуют новые правила, согласно которым, подозреваемые в совершении тяжких преступлений лица обязаны объяснить происхождение своих активов, в том числе стоимостью свыше 50 тысяч фунтов стерлингов (около 66,6 тысяч долларов США, – ПН).

Сотрудники агентства расширили расследование бизнесменов, связанных с режимом Владимира Путина после попытки убийства российского бывшего шпиона в Солсбери.

Директор NCA с экономической и киберпреступности Дональд Тун заявил, что его команда проверяет «от 120 до 140» человек из-за заявлений о непонятном происхождения их богатства.

- Наша цель заключается в борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством. Мы не проводим проверки на основании гражданства, - сказал он.

Однако издание утверждает, что очень значительная часть этих лиц россияне или связаны с русскими.

- Атака в Солсбери активизировала нашу работу против незаконно полученного богатства... и по определению увеличился объем работы по коррумпированных русских или тех, которые имеют политический вес, - заявил источник в правительстве.

Напомним, ранее сообщалось, что попавший в санкционный список Минфина США российский олигарх Олег Дерипаска покинул совет директоров «Русала».