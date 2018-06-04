В Киеве задержали и выдворили со страны криминального авторитета по прозвищу «Хидир»

Правоохранители выдворили из Украины криминального авторитета по прозвищу «Хидир».

Об этом сообщается на сайте полиции Киева.

Правоохранители получили информацию о пребывании в Киеве Хдр Рашидова – «вора в законе», известного в криминальном мире под прозвищем «Хидир», а затем задержали его.

По информации полиции, 28-летний мужчина был «коронован» в Греции в 2014 году, где находился под следствием за квартирные кражи. На своей родине он отбывал наказание за создание преступной организации, а в 2017 году прилетел в Украину, сменив фамилию и документы.

По данным оперативников, «Хидир» намеревался влиять на криминальные процессы в Украине, контролировать квартирных воров.

Правоохранители подали документы об отмене вида на жительство в Украине гражданина Греции и его принудительному выдворению из страны. В настоящее время задержанный вылетел в Стамбул с запретом въезда в Украину на пять лет.

Напомним, в Одессе задержали и выдворили из страны грузинского «вора в законе» по кличке «Ираклий Хуту».