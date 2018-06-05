На Одесчине неизвестные подстрелили местного депутата

В ночь на вторник, 5 июня, из травматического оружия был ранен депутат Черноморского городского совета.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Пострадавшего 54-летнего мужчину госпитализировали в больницу с травматическими повреждениями бедра.

«ЧП произошло около часа ночи возле дома потерпевшего. К его автомобилю подбежал неизвестный и, совершив несколько выстрелов из травматического оружия через водительское окно, с места происшествия скрылся», — сообщили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК.

Сейчас правоохранители пытаются установить личность стрелявшего.

Пострадавшим депутатом оказался Сергей Червачёв, который по совместительству является бизнесменом.

Как сообщил в Facebook сам депутат, инцидент произошел в 00:20, когда он собирался заехать на своем авто в гараж.

«Стреляли из травматического оружия через окно моего автомобиля. Было 5 выстрелов. «Скорая» приехала почти через полчаса после вызова … Помощь оказали в Ильичевской бассейновой больнице. Хирург извлек 2 пули,» – уточнил депутат.

Напомним, в Одессе молодчики избили и ранили ножом главу местного «Автомайдана».