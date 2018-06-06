Режиссер Кантер снял свое самоубийство на видео, - полиция

Национальная полиция заявляет, что режиссер Леонид Кантер застрелился из автомата Калашникова, сняв момент самоубийства на видео.

Об этом сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, пишет «Левый берег».

Напомним, ранее сообщалось, что в Черниговской области застрелился известный украинский режиссер и сооснователь арт-хутора «Обырок» Леонид Кантер.

- Он снял убийство на видео. Оно приобщено к материалам уголовного производства, - сказал он.

По его словам, видео не будет обнародовано, поскольку это неэтично. Тракало сообщил, что Кантер «залез в большую бочку с водой, где выстрелил себе в подбородок из АК». Оружие и видео направлены на экспертизу.