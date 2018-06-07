Экс-начальник взрывотехнической службы Нацполиции вымогал деньги у подчиненных – отбирал по 500 гривен с зарплаты

Бывший начальник Департамента взрывотехнической службы Национальной полиции Украины подозревается в том, что под вымышленными предлогами «выбирал» подчиненных и заставлял перечислять деньги на его банковские счета.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции Украины.

За период пребывания в кресле руководителя подозреваемый обогатился за счет личного состава службы почти на 100 тысяч гривен.

«Полковник полиции дал указание региональным подразделениям собирать средства на ремонт помещения, где размещался аппарат службы. И хотя все ремонтные работы были проведены за бюджетные средства, ежемесячно все сотрудники аппарата и территориальных подразделений перечисляли с заработной платы по 500-1000 гривен, которые их шеф присваивал и тратил на свои нужды. Избранным подчиненным чиновник завышал размер премий, а потом заставлял их переводить часть от этой суммы на его банковские счета», - пояснили в полиции.

По собранным материалам начато уголовное производство по факту завладения чужим имуществом путем обмана, следователи провели санкционированные обыски по месту жительства и службы бывшего главы департамента и вручили ему подозрение в мошенничестве.

Напомним, что дело начальника отдела по обороту оружия передали в Николаев – суд отказался утверждать сделку обвиняемого с прокурором.