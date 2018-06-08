«Выращивала снотворный мак среди кустов роз»: На Херсонщине задержали женщину-наркодилера

В Херсонской области оперативники Управления противодействия наркопреступности полиции задержали 53-летнюю женщину, которая выращивала и продавала наркотические средства, а именно – экстракционный опий и снотворный мак.

Об этом сообщает отдел коммуникации нацполиции в Херсонской области.

Так, во время санкционированного обыска по месту жительства, правоохранители изъяли у женщины 300 миллилитров экстракционного опия суммой на 240 тысяч гривен, а также 160 кустов снотворного мака.

«Экстракционный опий в бутылках он прятала на территории своего домовладения в сливной трубе. А снотворный мак выращивал посреди кустов роз», - сообщается в нацполиции.

Женщина сбывала наркотики жителям Голопристанского района. В частности, она делала закладки в ранее оговоренных места, а деньги ей приносили домой.

Женщину задержали согласно статьи 208 Уголовного кодекса Украины. Также открыто криминальное производство по части 2 статье 307 («Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевоз или сбыт наркотических средств психотропных веществ или их аналогов») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Николаеве у 17-летнего парня 3 июня полиция изъяла 300 граммов амфетамина стоимостью 150 тысяч гривен.