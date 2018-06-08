На Николаевщине полиция выявила у мужчины 15 кустов конопли

В одном из сел Домановского района полиция выявила у 32-летнего местного жителя 15 кустов конопли.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

«На территории домовладения правонарушителя, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, полицейские, на придомовом земельном участке, обнаружили незаконный посев 15 кустов растений конопли, которые человек бережно ухаживал», – говорится в сообщении.

Он пояснил, что имеет пагубную привычку и запасается наркозельем для себя. Изъятое правоохранители направили на исследование. Ожидаются выводы специалистов, по результатам которых в отношении правонарушителя будет принято законное решение о привлечении его к ответственности.

В полиции начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 310 Уголовного кодекса Украины («Незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли»). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от ста до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, полиция изъяла у жителя Николаевщины взрывчатку и 130 кустов конопли.