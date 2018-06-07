В Одессе на взятке задержали ​главного ревизора и начальника отдела ГФС

В Одессе правоохранители разоблачили на взятке в 55 тыс. гривен главного ревизора и начальника отдела фискальной службы области.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).

«Установлено, что главный государственный ревизор в сговоре с руководителем одного из отделов управления налогов и сборов с физических лиц ГУ ГФС Одесской области требовали от гражданина взятку в сумме 55 тыс. гривен. За указанные неправомерные средства налоговики планировали решить вопрос, связанный с исключением этого гражданина из списка должников, которые не уплатили налог от суммы списанного банковским учреждением долга по договору кредитования», - говорится в сообщении.

Неправомерную выгоду передавали в два транша.

После получения второй части обусловленной суммы сотрудников фискальных органов задержали на улице возле одного из административных зданий налоговой в Одессе. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, во Львове задержали работницу горсовета, требовавшую взятку с бойца АТО за выплату матпомощи.