Полицейские разыскивают угнанный с парковки в селе Галициново «Volkswagen Touareg»

На Николаевщине полицейские устанавливают местонахождение автомобиля, который неизвестные похитили с парковки в селе Галициново.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

7 июня в Витовское отделение полиции Корабельного отдела полиции ГУНП обратился житель областного центра с заявлением о том, что в период с 10:00 до 10:50 в селе Галициново, по улице Набережной, 64, с парковки возле завода похитили его автомобиль «Volkswagen Touareg» темно-коричневого цвета, с номерными знаками ВЕ8936ВО.

«По данному факту начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 289 Уголовного Кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством»), санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до одной тысячи двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок», - отметили в ведомстве.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые владеют информацией о местонахождении транспортного средства и лиц, причастных к преступлению, обратиться в Витовское отделение полиции Корабельного отдела полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. Новозаводская, 10а или по телефонам: (0512) 44-68-58 или «102».

Напомним, что в Николаевской области полиция разыскивает свидетелей ДТП, в котором грузовой автомобиль «Volvo FH-12» сбил насмерть 41-летнего пешехода.