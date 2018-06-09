В Первомайске поймали вора, который похищал номера с машин и требовал за них «выкуп»

В Первомайске задержали 24-летнего ранее судимого местного жителя, который подозревается в кражах номеров с машин.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

В конце мая в полицию начали поступать заявления, что ночью с машин похищают номерные знаки. На каждом месте преступления оставляли записку, в которой был номер мобильного телефона и предложение выкупить номерные знаки за 200-500 гривен.

«Уже во время телефонного разговора злоумышленник называл номер карты, на которую нужно было перечислить необходимую сумму. Лишь после того, как вор получал смс о переводе средств, он называл место, где были спрятаны похищенные номерные знаки. Людям, которые не желали пополнять карманы вора, он угрожал сжечь их автомобили. Напуганные угрозами остаться без машины, они были вынуждены платить вору необходимую сумму выкупа», - сообщили в полиции.

Оперативники установили личность злоумышленника, который в марте освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за имущественные преступления. Ему объявили о подозрении в краже и вымогательстве, задержанному грозит до семи лет лишения свободы. Также его арестовали на время следствия.

Напомним, что ранее в Николаеве вор номерных знаков выпрыгнул с четвертого этажа, чтобы скрыться от полиции.