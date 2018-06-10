Халатное отношение: По факту пожара на стрелковом комплексе во Львове открыто уголовное производство

Военная прокуратура по факту пожара на спорткомплексе Минобороны во Львове открыла уголовное производство по статье о халатном отношении к военной службе.

Об это сообщил военный прокурор Западного региона Олег Сенюк.

«Досудебное расследование в указанном уголовном производстве (часть 3 статья 425 Уголовного кодекса Украины) проводит Шевченковский отдел Национальной полиции, а процессуальное – военная прокуратура Львовского гарнизона», - написал Сенюк в Facebook.

Также руководитель военной прокуратуры добавил, что в результате пожара уничтожены крыша, третий этаж и часть помещений на втором этаже здания. Размер убытков устанавливается.

Напомним, в ночь на воскресенье, 10 июня во Львове произошел пожар в здании на территории стрелкового комплекса Минобороны.