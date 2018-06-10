Во Львове горел стрелковый комплекс Минобороны – эвакуированы 120 человек

В ночь на воскресенье, 10 июня во Львове произошел пожар в здании на территории стрелкового комплекса Минобороны.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины во Львовской области.

Так, информация о пожаре на улице Клепаровская, 39 а на службу 101 поступила в 2:26. Пожар произошел в трехэтажном административном здании, в котором находился также стрелковый тир, на территории стрелкового комплекса с административными помещениями учебно-спортивной базы летних видов спорта Министерства обороны.

Площадь здания составляет 4400 квадратных метров. По прибытию на место происшествия пожарные установили, что горит кровля по всей площади помещения. Спасатели вынесли из помещения тира патроны и стрелковое оружие.

«Пожарные также не допустили распространения огня на помещение общежития, расположенного рядом. С целью обеспечения безопасности, из общежития эвакуировали 120 жителей», - сообщили в ГСЧС.

Пожар локализовали в 05:35, ликвидировали в 7:51. Причина возникновения горения устанавливается. В результате пожара никто не пострадал.

Напомним, что в Черниговском следственном изоляторе произошел пожар, из-за которого эвакуировали 70 человек.