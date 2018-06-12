Жена экс-нардепа от ПР, которого подозревают в организации птичьего могильника, вышла под залог в 90 миллионов гривен

Совладелица агрохолдинга по производству курятины «Комплекс Агромарс» (ТМ «Гавриловские курчата») Марина Сигал, арестованная вместе с мужем, экс-регионалом Евгением Сигалом, за организацию птичьего могильника и загрязнение окружающей среды в Киевской области, вышла на свободу.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в прокуратуре.

«Как стало известно, за Сигал внесли залог в размере 90 млн грн», — говорится в сообщении.

Информации о ситуации с Евгением Сигалом пока нет.

Напомним, 9 июня Марина Сигал, Евгений Сигал и директор структурного подразделения агрохолдинга были арестованы на 60 суток с возможностью внесения залога в 90 млн грн, 80 млн грн и 84 млн грн соответственно. Задержанным сообщили о подозрении по статьям о «создании преступной организации», «нарушении правил экологической безопасности» и «нарушении правил охраны или использования недр».

С целью экономии средств владельцы «куриного» бизнеса организовали утилизацию отходов путем их захоронения на земельных участках, а также создания стихийных могильников. Окружающей среде был нанесен урон на более 200 миллионов гривен.