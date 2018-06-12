В Черкассах задержали женщину, которая пыталась продать своего новорожденного ребенка за пять тысяч долларов

Во вторник, 12 июня, в Черкассах задержали 29-летнюю женщину, которая за пять тысяч долларов пыталась продать своего новорожденного ребенка.

Об этом на своей странице в Facebook написал спикер ГПУ Андрей Лысенко.

«Совместными усилиями сотрудников прокуратуры Черкасской области, следователей и оперативников Главного управления Национальной полиции в Черкасской области разоблачена жительница одного из сел Черкасского района, которая пыталась продать своего новорожденного ребенка за денежные средства в сумме 5 тысяч долларов США», – написал он.

При попытке продажи ребенка за денежное вознаграждение женщина задержана в порядке статьи 208 УПК Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 149 («Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека») Уголовного Кодекса Украины.

На данный момент проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия по установлению всех обстоятельств указанного уголовного преступления, решается вопрос о сообщении женщине о подозрении и избрании задержанной меры пресечения.

Как отметил Лысенко, санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Данную ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал начальник Главного управления Национальной полиции Украины.

Напомним, 25 октября 2017 года полиция задержала 22-летнюю жительницу Василькова, которая пыталась продать своего ребенка. Оценив ребенка в 35 тыс. долларов, злоумышленница начала искать клиентов на «живой товар». Найдя покупателя, женщина настояла на скорейшей продаже сына. При этом она хотела убедиться, что ребенка ей не вернут. В результате суд приговорил ее к пяти годам условно.