Киевский суд разрешил мэру Одессы Труханову выезжать за границу, - СМИ

Соломенский райсуд разрешил выезд за границу одиозного мэра Одессы Геннадия Труханова.

Об этом сообщили INSIDER в САП.

Соответствующее решение было принято еще в пятницу, 8 июня.

Сторона обвинения просила продлить на два месяца предыдущие обязательства для Труханова о запрете передвигаться Украине и ездить за границу, сообщать следствие об изменении места своего продживання и не общаться с другими подозреваемыми по делу.

В итоге, суд отменил все обязательства, кроме последнего. Загранпаспорта Труханову обязаны вернуть.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ и САП завершили расследование в отношении мэра Одессы Труханова, подозреваемого в хищении 90 миллионов гривен.

Ранее Апелляционный суд отказался отстранить Труханова от должности мэра Одессы.

Как известно, киевский суд отказал НАБУ в аресте мэра Одессы Труханова и отпустил его на поруки нардепа от БПП. Труханов подозревается в участии в махинациях вокруг продажи зданий одесского завода «Краян».