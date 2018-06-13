В Харькове неизвестные взорвали банкомат и забрали из него деньги

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На окраине Харькове в ночь на 13 июня взорвали банкомат Ощадбанка и забрали из него деньги.

Об этом сообщается на сайте полиции,

Банкомат на улице Краснодарской ограбили с помощью самодельного взрывного устройства. Сумма украденных денег устанавливается.

Во время осмотра места происшествия изъяты вещественные доказательства,  которые направлены на экспертизу.

Информация по данному факту внесена в журнал единого учета заявлений и правонарушений Немышлянская отдела полиции. Решается вопрос о ее квалификации согласно Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к происшествию.

Напомним, ранее в Харькове неизвестные взорвали банкомат и забрали из него деньги.

Роман Свиридов

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