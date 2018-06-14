В Николаеве рецидивиста, который кроме сутенерства еще погорел на взятке для полиции, осудили к 4 годам тюрьмы

В Николаеве суд приговорил к четырем годам и одному месяцу лишения свободы рецидивиста, который решил заняться сутенерством, а потом еще и пытался откупиться от полиции. При этом осужденный уже отсидел более половины срока по «закону Савченко».

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Центрального районного суда Николаева.

Согласно приговору, ранее судимый за хулиганство, мошенничество и кражу уроженец Вознесенска в 2016 году начал предлагать своим знакомым заниматься проституцией. Он за часть заработка предлагал услуги защиты от насилия и обмана со стороны клиентов, конкурентов, обеспечение транспортом и другие «достойные» условия труда.

Обвиняемый подбирал женщин в тяжелом материальном и социальном положении, что упрощало ему задачу завербовать их для работы в сфере сексуальных услуг. При этом несколько женщин он заманил к себе обманом, а потом принуждал к работе на себя путем шантажа и избиений. Таким образом, на сутенера работало несколько девушек в Одессе и в Николаеве.

В то же время, в 2017 году под контролем полиции несколько раз задокументировали факт предоставления услуг сексуального характера. Двух «заказанных» женщин полицейские задержали и доставили в отдел полиции, где на них составили административные протоколы за занятие проституцией.

В тот же день к начальнику отдела по борьбе с торговлей людьми Главного управления Нацполиции на работу приехал обвиняемый. Он рассказал полицейскому, что является сутенером задержанных и предложил ему по сто долларов США за то, чтобы женщин отпустили и не привлекали к ответственности. Позже он снова повторил свое предложение в служебном кабинете сотрудника полиции. Начальник отдела по борьбе с торговлей людьми под контролем правоохранителей согласился на это предложение.

На этапе судебного разбирательства обвиняемый согласился заключить с прокурором договор о признании виновности в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 303 («Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией») и частью 3 статьи 369 («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»). Кроме того, стороны согласовали и меру наказания за преступления – четыре года и один месяц лишения свободы без конфискации имущества.

В итоге судья Оксана Мамаева утвердила этот договор о признании виновности и оговоренную сторонами меру наказания. При этом суд также засчитал срок предварительного заключения осужденного с 27 марта 2017 по 7 июня 2018 года из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.

Напомним, что в Николаеве за вербовку девушек для занятия проституцией в Турции под суд отдали местного школьного хореографа.