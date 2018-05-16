Николаевского школьного хореографа отдали под суд за вербовку девушек для занятия проституцией в Турции

Следователями полиции завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 34-летнего николаевца, который организовал международный канал по продаже украинок в Турцию, и обвинительный акт передали в суд.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как известно, деятельность международного канала по продаже украинок за границу, которым занимался школьный учитель хореографии, пресекли в ноябре 2017 года. Тогда же в аэропорту не дали выехать двум девушкам, которые согласились на условия обвиняемого.

В ходе досудебного расследования удалось установить, что злоумышленник выбирал жертв из малообеспеченных, неполных семей, студенток в возрасте от 19-ти до 34-х годов худощавого телосложения.

Мужчина предоставлял объявления о том, что на работу за границей нужны танцовщицы в ночные клубы, быстро оформлял документы, в том числе и сертификаты о получении профессиональных способностей хореографа. Он обещал танцовщицам 350-400 долларов США за ночь, а на самом деле девушек заставляли заниматься проституцией. С этой целью злоумышленник отправил «танцевать» в Турцию трех девушек из Николаевской области.

Действия злоумышленника квалифицированы по части 2 статьи 149 Уголовного кодекса Украины («Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека»), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

11 мая прокуратура направила обвинительный акт в Центральный районный суд Николаева для рассмотрения по существу.

Напомним, 3 мая силовики задержали 31-летнюю жительницу Новой Одессы, которая вместе со своим сожителем подыскивала девушек с тяжелыми жизненными обстоятельствами для их отправки в Чехию и страны Азии для занятия проституцией.