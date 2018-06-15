«Чтобы не претендовал на квартиру, когда вырастет»: В Запорожье мать пыталась продать в трудовое рабство своего сына

В Запорожье мать пыталась продать 15 летнего сына-инвалида за 50 тысяч гривен в трудовое рабство.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

«Мать вчера в Запорожской области - продает 15 летнего (!) мальчика-инвалида за 50 000 гривен в трудовое рабство. Чтобы, цитирую, «купить на вырученные деньги землю и заняться бизнесом и чтобы не претендовал на ее квартиру, когда вырастет». Ребенок единственный», - написал министр.

На сайте Нацполиции сообщается, что женщина задержана сразу после передачи ей денег за ребенка. Она 1969 года рождения, жительница Запорожья, неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст.184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).

Матери грозит от пяти до двенадцати лет тюрьмы. Мальчика передали в центр социально-психологической реабилитации детей.

Напомним, в Черкассах задержали женщину, которая пыталась продать своего новорожденного ребенка за пять тысяч долларов