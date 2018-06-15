В Одессе мужчина забил до смерти бездомного, в которого подростки бросались камнями

В Старобазарном сквере Одессы в результате жестоких побоев умер бездомный мужчина. Трагедия произошла вечером 13 июня, однако стало известно о ней лишь сейчас.

Информация о произошедшем подтвердил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области на своей странице в Facebook.

«Случай в Старбозарном сквере, где погиб бездомный, в народе - бомж, действительно дикий и не соответствует никаким цивилизованным нормам этики и морали, и действительно, к сожалению, правда. Скрывать тут нечего, делайте выводы уважаемые сами. Отец одного из детей забил насмерть бомжа на глазах своей семьи, жены и других детей в результате конфликта круг детской площадки», – написал Форостяк.

Он отметил, что юридически человек умер от умышленных тяжких телесных повреждений, что квалифицируется как ч. 2 ст. 121 УК Украины, за что предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от 7 до 10 лет. Личность мужчины, который избивал бездомного, установлена, он объявлен в розыск.

В то же время, как отмечает издание «048», подростки ради забавы бросались камнями в бездомных. Один из них пожаловался отцу 10-летнего мальчика, а папа отреагировал неадекватно.

«Отец мальчика стал избивать бездомного, который просил пощады, на глазах матери ребенка и других детей. В результате бездомный от полученных побоев умер на месте происшествия. Он был совсем молодым парнем», - говорится в сообщении.

Напомним, ночью в центре Николаева по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки задержали троих парней.