На николаевских медиков завели уголовное дело – в рабочее время они подрабатывали опытами

В полиции расследуют уголовное производство относительно должностных лиц Николаевской областной клинической больницы и Николаевской городской больницы №1 по факту умышленного нарушения установленного порядка доклинического изучения и клинических испытаний лекарственных средств.

Об этом говорится в соответствующих определениях Центрального райсуда Николаева.

В материалах уголовного производства содержатся сведения, что на базе лечебных заведений проводились я клинические исследования лекарственных средств. При этом следствие считает, что эти исследования проходили с нарушениями требований Минздрава, то есть с привлечением ресурсов больниц и медработников в рабочее время.

В суде следователь полиции просил и получил разрешение на выемку документации относительно этих медицинских исследований.

Сведения по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 321-2 («Нарушение установленного порядка доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств») Уголовного кодекса Украины внесены в Единый реестр досудебных расследований 3 апреля.

Напомним, что в Николаеве отдали под суд врача, которого обвиняют в смерти парня.