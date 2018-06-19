В Киеве возле здания Кабмина полиция задержала парня с автоматом, ножами и дымовой шашкой

Правоохранители задержали молодого человека с автоматом Калашникова возле здания Кабинета Министров.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел на перекрестке улицы Грушевского и Садовой, где бойцы полка полиции особого назначения №2 вместе с участковыми инспекторами полиции обратили внимание на неизвестного.

«Для проведения проверки он был задержан: в ходе поверхностного осмотра у него обнаружили карабин, который визуально напоминает автомат Калашникова, а также кастеты, ножи и дымовую шашку. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Печерского управления полиции, изъяла указанные предметы», - рассказали в столичной полиции.

По словам правоохранителей, молодой человек не смог внятно объяснить происхождение этих вещей. Однако предварительно установлено, что оружие принадлежит его родственнику.

Задержанного доставили в территориальное управление полиции, с ним общаются следователи. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая оценка этому событию.

Напомним, 19 июня в Киеве нардеп Каплин вывел афганцев на митинг под Раду – протестующие пытались штурмовать парламент.