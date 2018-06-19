В Киеве нардеп Каплин вывел афганцев на митинг под Раду – протестующие пытались штурмовать парламент ОНЛАЙН

Во вторник, 19 июня, под Верховной Радой митингующие афганцы и шахтеров пытаются штурмовать парламент.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Проход в Совет заблокировали несколько границ силовиков. Выйти или зайти в парламент в соответствии невозможно. Под стенами начались столкновения протестующих и силовиков.

Участники митинга пытаются по одному выхватывать полицейских и выталкивают их из своих рядов. Кто-то применил слезоточивый газ. Пока неизвестно, это правоохранители, или кто-то из митингующих.

Участники акции кричат «Позор» и бросают в силовиков бутылками. Со стороны Мариинского дворца прибыло подкрепление Нацгвардии. Силовики пытаются оттеснить митингующих от здания Рады. Из-за этого возникают стычки.

К митингующим вышла вице-спикер парламента Ирина Геращенко с несколькими политиками. Участники акции кричат: "Чего послали женщину?" Геращенко призвала людей к порядку, попросила организовать инициативную группу, которая пойдет на переговоры к спикеру ВР Андрей Парубий.

Отметим, что ветераны войны в Афганистане устроили масштабный митинг в правительственном квартале Киева.

Участие в акции протеста принимают несколько сотен человек. Воины-афганцы требуют равных с другими участниками боевых действий льгот, а также ряда преференций. Также участники митинги требуют восстановить льготы для семей погибших воинов и Героев Советского Союза.

В связи с акцией протеста в правительственном квартале Киева затруднено движение транспорта.

«Выбирайте маршрут с учетом этой информации, чтобы избежать пробок», – призывают в МВД.

Стоит отметить, что организатором данной акции является скандальный народный депутат Сергей Каплин. Ранее Каплин со своими сторонниками заблокировали кабинет главы Минюста. В июле прошлого года около Печерского суда из-за Ляшко подрались нардепы Мосийчук и Каплин. Спустя несколько дней нардеп Мосийчук кинул в нардепа Каплина петухом.

Отметим, ранее Каплин приезжав в Николаев, чтобы снести забор депутата горсовета.