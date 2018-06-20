«Избил огнетушителем и порезал лицо ножом»: в Киеве мужчина ворвался в ветклинику и напал на сотрудницу

В Киеве неизвестный напал на работников ветеринарной клиники и поранил женщину ножом.

Об этом сообщает Информатор.

По словам полицейских, клиника работает в ночное время только по предварительному телефонному вызову. В учреждении находились посетители с кошкой. Когда они выходили, появился мужчина и попросился спрятаться от погони.

Ветеринары впустили постороннего человека, но он резко изменил поведение, начав бросаться на работников. Мужчина нанес девушке несколько ударов по лицу ножом и огнетушителем, но ей удалось нажать на кнопку вызова охраны.

Сообщается, что через несколько минут на место приехала охрана и экипажи полиции. При этом нападавший выпрыгнул через окно третьего этажа, но позже самостоятельно снова вернулся и был задержан правоохранителями.

Известно, что человек был неадекватен и не мог объяснить, что произошло. Он просил «позвонить герою сериала Ментовские войны».

Чего на самом деле добивался мужчина, выяснить пока так и не удалось. Предположительно он находился в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, в Николаеве умер мужчина, которого избили в больнице – подозреваемый под арестом и ему грозит более строгая статья.