Житель Вознесенска хранил дома наркотики и оружие «для употребления и самозащиты»

В Вознесенске полицейские изъяли у местного жителя 17 растений конопли, 300 граммов высушенного каннабиса, обрез охотничьего ружья и ножи.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Правоохранителям сообщили, что 38-летний мужчина выращивает у себя дома наркотические средства. В ходе санкционированного обыска на приусадебном участке дома они обнаружили 17 растений конопли, а в самом доме 300 грамм уже высушенного каннабиса. Помимо этого, полицейские нашли и изъяли обрез охотничьего ружья и несколько ножей.

По словам хозяина, наркотики он выращивал и хранил исключительно для собственного употребления, а оружие - для самозащиты. Изъятое правоохранители направили на экспертное исследование.

Следственное подразделение начало уголовные производства по признакам части 1 статьи 310 Уголовного Кодекса Украины («Посев или выращивание снотворного мака или конопли»), части 1 статьи 309 УК Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта») и части 1 статьи 263 УК Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»), санкции статей предусматривают наказание от ограничением свободы на срок до трех лет до лишения свободы на срок до семи лет. Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что полиция изъяла у жителя Николаевщины 150 кустов мака, которые он выращивал для «лечения болей в ногах».