В Николаеве подозреваемому, избившему мужчину до смерти, добавили статью «Умышленное убийство»

Дело подозреваемого, который 10 июня избил до смерти посетителя городской больницы №1, добавили дополнительную квалификацию по статье «Умышленное убийство».

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного упарвления Нацполиции в Николаевской области.

На сегодняшний день расследованием обстоятельств преступления занимаются следователи Следственного управления. Злоумышленник находится под стражей.

Ранее сообщалось, что 10 июня днем ​​по спецлинии 102 поступил сигнал о драке между двумя мужчинами в Центральном районе по улице 2 Экипажной. Патрульные прибыли на место происшествия, когда злоумышленник еще бил потерпевшего, который на тот момент уже потерял сознание.

С тяжелыми травмами 30-летнего мужчину забрала скорая. Нетрезвого 45-летнего преступника полицейские задержали и доставили в участок.

Предварительно установлено, что мужчины не были знакомы. Ссора между ними возникла внезапно.

Издание «Новости-Н» пишет, что нападавший на Максима Середу был пациентом наркологии, и его туда после трехнедельного запоя привезла жена. После дебоша агрессивного пациента отпустили, и он на улице встретил пострадавшего, которого ударил. Середа при падении ударился головой о пенек, а злоумышленник вылез на него и продолжил избивать. Также издание отмечает, что этот же мужчина недавно спровоцировал конфликт с николаевскими таксистами.

Напомним, в Николаеве в ночь на 30 января 2016 года компания хулиганов устроила погром в Больнице скорой медицинской помощи - дебоширы сорвали дверь, а также поломали рентгеновский аппарат. Вопрос о возвращении в медучреждение сотрудников полиции, которые ранее несли там службу, был поднят во время сессии Николаевского городского совета.