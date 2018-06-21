Николаевский браконьер наловил рыбы на 16,5 тысяч гривен

20 июня инспекторы рыбоохранного патруля задержали браконьера, который наловил более почти 5 тысяч особей рыбы на 16,5 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского рыбоохранного патруля.

Местного жителя задержали около 02:00 часов в районе причала ПАО «ГП «Заря-Машпроект». Мужчина с помощью «паука» выловил 4 тысячи 860 особей ферины (песчанки). Убытки, причиненные рыбному хозяйству Украины, составили 16 тысяч 524 гривны.

В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по признакам части 4 статьи 85 КУпАП. Незаконное орудие лова и рыба изъяты.

Напомним, инспекторы Николаевского рыбоохранного патруля в реке Южный Буг в границах Вознесенского района обнаружили раколовки и верши, в которые попали более 700 раков.