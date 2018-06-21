В Словакии задержали украинца, подозреваемого в терроризме

В Кошице в Словакии задержали подозреваемого в терроризме украинца, который находился в международном розыске.

Об этом сообщает местное издание noviny.sk.

Сообщается, что у подозреваемого был венгерский паспорт на чужое имя, а в Украине он разыскивался за серьезные преступления. Его задержали словацкие силовики в сотрудничестве с Интерполом.

- Он был задержан по просьбе украинского Интерпола. Подозреваемый около двух лет проживал в Кошице с фальшивыми документами, - сообщил региональный прокурор Милан Филичко.

Отметим, в расследовании задержанный фигурирует как Владимир Г., предполагается, что в прошлом он принимал участие в нападениях на украинских силовиков.

- Его подозревают в нанесение умышленного вреда здоровью, угрозах убийством, незаконном удержании заложников, бандитизме, терроризме, нападении на должностных лиц и других преступлениях, - добавил Филичко.

Кроме того, задержанный мог поставлять оружие незаконным вооруженным формированиям. В Словакии ему грозит до 15 лет лишения свободы, но на данный момент рассматривается экстрадиция в Украину.

Напомним, в Волынской области суд приговорил гражданина Франции к шести годам тюрьмы за подготовку терактов.