На Николаевщине патрульные задержали угонщиков на похищенной в Одессе «BMW»

На посту возле Коблево в четверг вечером, 21 июня, патрульные задержали угнанный в Одессе автомобиль «BMW».

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции Николаевской области.

План «Перехват» после угона автомобиля в Одессе ввели в 17:20.

«Ориентировку получили и николаевские патрули. Уже через полчаса наряд, который дежурит на стационарном посту, расположенном на 56-м километре автодороги М-14 в поселке Коблево, заметил автомобиль, который подпадал под ориентировку», – говорится в сообщении.

Полицейские остановили автомобиль, у водителя отсутствовали регистрационные документы на этот автомобиль. Патрульные задержали граждан, которые находились в автомобиле, и вызвали на место следственно-оперативную группу.

Напомним, в Николаеве пьяный работник СТО угнал автомобиль со станции и попал на нем в ДТП.