На продажу: Полиция задержала николаевца, который вез в «маршрутке» мину в обычном пакете

В Николаеве полиция днем 22 июня в районе Центрального рынка задержала мужчину, который нес в полиэтиленовом пакете минометную мину.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Сейчас полиция проверяет личность задержанного мужчины, на место происшествия выехали взрывотехники.

Сайт «Новости-N» сообщает, что задержанный является бывшим участником АТО, который хотел продать минометную мину. Он встретился с покупателем на улице 6-й Слободкой, вместе они сели в 75-ю маршрутку и поехали в сторону Лесков, чтобы рассмотреть товар и рассчитаться. Однако перед этим потенциальный покупатель позвонил в полицию.

На остановке «Центральный рынок» полицейские догнали «маршрутку» и задержали мужчину. Издание пишет, что «мина оказалась боевой, к тому же, с вкрученным взрывателем», что могло привести к взрыву.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали группу молодых людей, которые шли по улице с тубусом от гранатомета.